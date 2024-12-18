Чаще всего гибнут пенсионеры и пьяные: в Челябинской области пожары с начала года унесли 147 жизней

В Челябинской области с начала года случилось 5,8 тыс. пожаров. Это на 40% меньше, чем годом ранее.
К сожалению, количество жертв огня и дыма уменьшилось лишь на 5%. При пожарах погибли 147 человек, в том числе семеро детей.
Еще 166 человек, в том числе 22 ребенка, выбрались из пламени живыми, но получили травмы. Количество пострадавших, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось всего на одного человека.
Как рассказали в региональной противопожарной службе, среди погибших при пожарах 43% были пенсионерами. Еще 7% — инвалидами.
Чаще всего спастись южноуральцам мешало пьянство. 44% погибших последние минуты своей жизни провели в состоянии алкогольного опьянения.
Самая распространенная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. 58% пожаров возникли именно из-за нее. К неосторожному обращению с огнем относится, например, курение в постели и разбрасывание окурков.
Все остальные причины пожаров значительно более редки. На втором месте — нарушения правил эксплуатации электрического оборудования. Оно вызвало 24% пожаров. В 8% случаев пламя вспыхивало из-за неправильного использования печей для отопления. В 3% случаев причиной пожаров были поджоги. Из-за поджогов погибли восемь южноуральцев, еще трое пострадали.