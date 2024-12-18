На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали мошенника в международном розыске

На днях уральским правоохранителям поступила информация, что иностранец хочет уехать на пассажирском поезде «Екатеринбург — Сургут». Вечером 16 декабря на железнодорожном вокзале Екатеринбурга силовики подошли на перроне к мужчине, похожего по приметам на того, что был в ориентировке. Проверив документы и удостоверившись, что это он, пассажира задержали и отправили в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу.