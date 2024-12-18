За взятки судят чиновницу в Шымкенте

«Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности. Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города», — говорится в сообщении.
В настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду.
«В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 77 Конституции каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — отметили в прокуратуре.