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Женщина погибла при пожаре квартиры в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла при пожаре квартиры в столице, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение об инциденте в жилом доме по ул. Казинца в Октябрьском районе поступило спасателям в 2.41. Установлено, что в двухкомнатной квартире загорелось имущество. Работниками МЧС на полу в коридоре была обнаружена хозяйка квартиры, которая находилась без сознания. После проведения реанимационных действий работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть женщины. Из смежных квартир были спасены четыре человека, в том числе двое детей. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в Минске зарегистрирован еще один пожар по ул. Бабушкина. Сообщение об инциденте поступило спасателям 17 декабря в 8.24. Установлено, что произошло загорание имущества в двух хозяйственных помещениях в административно-складском здании.

При самостоятельном тушении пожара получил ожоги мужчина, который после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован с отравлением продуктами горения, ожогом головы и обеих кистей первой степени (1,5%). Причина произошедшего устанавливается.

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