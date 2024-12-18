В Беларуси могут изменить статью для драг-дилеров

«Но я вам проведу еще другую, третью составляющую — обычного человека, который живет в этой стране, и мой сосед, который пошел по этим же наркотикам. И пошел, извините, в 17 лет. Получил 6 лет. И уже выйдя оттуда, уже три получил таких статьи. А если бы была альтернатива, чтобы он сразу получил не 6 лет, а какое-то другое, меньшее наказание, возможно, был бы другой результат», — считает парламентарий.