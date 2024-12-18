В Беларуси могут изменить статью для драг-дилеров

Палата представителей не так давно приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс. В них немало нового: от наказания за распространение данных о передвижениях военных до санкций за насилие в отношении экс-президента.
Есть пункты и по наркопреступлениям. Предлагается ввести более мягкие варианты наказаний, с чем согласны не все. Корреспондент Sputnik поинтересовался мнением экспертов.
Что меняют
Одно из новшеств касается части 1 статьи 327 (хищение наркотиков). Сейчас там наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы, но к нему планируют добавить «химию» (ограничение свободы) тоже до пяти лет.
В четвертой части, где говорится о наркопреступлениях в составе организованной группы, минимальный срок лишения свободы могут снизить с 10 до 8 лет.
Дискуссия в парламенте
Когда депутаты принимали проект в первом чтении, в Палате представителей была небольшая дискуссия. Например, заместитель председателя Постоянной комиссии по нацбезопасности Александр Барсуков, который прошел в милиции путь от сержанта до замглавы МВД, считает, что более мягкие альтернативные наказания нужны.
По его словам, наркомафия иногда вовлекает в свой незаконный бизнес детей высокопоставленных чиновников и состоятельных людей.
«Вы знаете, можно туда попасть просто по случайности. И сегодня судам должно право такое предоставлено: прежде, чем принять решение, индивидуально подходить», — сказал он.
Были и депутаты, которые придерживались противоположного мнения. Например, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Шпаковский заявил, что другие новшества законопроекта, которые не касаются «наркотических» статей, он бы поддержал, но есть вопросы именно по наркопреступлениям. Он обратил внимание, что сейчас постепенно таких преступлений становится все меньше, как и случаев смерти от передозировок.
«Так было не всегда. Более того, анализируя ситуацию с наркотизацией общества в Беларуси и в соседних государствах, и в Европе в целом, я могу уверенно сказать, что у нас сложилась наиболее здоровая обстановка».
Он обратил внимание, что в 2020 году тема легализации наркотиков использовалась оппонентами власти, а среди участников несанкционированных акций были ранее осужденные за незаконный оборот наркотиков.
«По моему глубокому убеждению, так называемые закладчики, мелкие сбытчики, дилеры, в том числе несовершеннолетние, но достигшие необходимого возраста для привлечения к уголовной ответственности, прекрасно осознают характер своих деяний. Наличествует преступный умысел, корыстный мотив, побуждения, чаще всего низменные… Это пехота наркомафии», — заявил депутат.
Глава Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Николай Бузин акцентировал внимание на том, что законопроект разрабатывали не только теоретики, но и практики.
«Но я вам проведу еще другую, третью составляющую — обычного человека, который живет в этой стране, и мой сосед, который пошел по этим же наркотикам. И пошел, извините, в 17 лет. Получил 6 лет. И уже выйдя оттуда, уже три получил таких статьи. А если бы была альтернатива, чтобы он сразу получил не 6 лет, а какое-то другое, меньшее наказание, возможно, был бы другой результат», — считает парламентарий.
Также он предложил доработать документ ко второму чтению.
Мнение общественника
Председатель общественного объединения «Город без наркотиков» Петр Шапко выступил против введения альтернативных мягких наказаний. Один из доводов: смягчения уголовного закона уже были в 2019 году.
Он также высказал опасение, что может повториться ситуация, которая была примерно 10 лет назад, когда в наркоторговлю вовлекли немало подростков.
Шапко уверен, что избирательность в отношении конкретного обвиняемого на конкретном судебном процессе дает возможность оказывать давление на суд со стороны богатых и статусных родственников.
«Наркоторговля — это огромные деньги, которые всегда стремятся к расширению своей сферы влияния, в том числе и с помощью коррупции».
Ситуация на практике
Корреспондент Sputnik Беларусь обратился за комментарием к бывшему начальнику управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Константину Ляшкевичу. С наркомафией он боролся практически с первых дней службы в милиции, куда пришел в 1985 году.
Ляшкевич напомнил о ситуации 2009−2010 годов, когда в стране был всплеск потребления спайсов — курительных смесей с синтетическими добавками. Из-за несовершенства законодательства не всегда очередная разновидность такого товара попадала под запрет. Спайсы зачастую продавали в открытую. Максимум, что можно было получить, — административную ответственность.
«Естественно, мы начали бить тревогу, потому что понимали, что ситуация просто была… Фактически эпидемия. Начались “передозы”, началась смертность. Раньше никогда такого не было. Возможно, от героина мог человек умереть, еще от метадона. А тут, простите, от того, что легко можно было достать. Так называемые “легальные наркотики”, — вспомнил Ляшкевич.
Тогда практики из милиции стали докладывать об этой ситуации, в центральном аппарате МВД их услышали.
«И в первую очередь нас поддержал глава государства (Александр Лукашенко — Sputnik). С его подачи был проведен ряд серьезных совещаний, принят ряд серьезных документов, в какой-то степени были созданы серьезные аналитические подразделения, в том числе связанные не только с борьбой против наркотиков, но и против торговли людьми».
Было также изменено законодательство. Например, появилось понятие аналогов наркотических средств. Это усложнило жизнь нарколабораториям, которые вносили незначительные изменения в формулы веществ, чтобы сделать наркотики «легальными».
«Тогда мы сбили основную волну, потому что был ликвидирован ряд серьезных “магазинов”, которые работали через интернет», — отметил Константин Ляшкевич.
Ситуация в целом стабилизировалась. Однако, как считает Ляшкевич, многие изменения, которые есть в законопроекте, преждевременны, потому что ситуация, которая сложилась порядка 15 лет назад, может повториться. При этом Ляшкевич подчеркнул, что наркоман — это больной человек.
«Есть люди, которые оступились, есть люди, которых обманули. Есть люди, которые не захотели быть белой вороной и употребили этот наркотик… Мы всегда говорили, что не надо их сажать в тюрьму. Достаточно штрафов, каких-то административных арестов. Может быть, брать на поруки. Детали — это уже другой вопрос», — отметил эксперт.
Поэтому он не против смягчений в первой части статьи 328 (за приобретение или хранение наркотиков без цели сбыта). Но совсем другое мнение у него о сбытчиках наркотиков. Эта категория людей, как правило, идет в наркомафию за большими деньгами, если для них снизят ответственность, то моментально снизится и цена наркотиков на черном рынке, уверен Ляшкевич.
Это, по его мнению, сделает наркотические вещества более доступными.
«Я видел людей, которые пострадали от этих сбытчиков. Я видел этих родителей, которые плачут… У меня родилось такое высказывание. Если у тебя украли телевизор — это небольшая беда, а если твоего ребенка посадили на иглу — это страшная беда», — резюмировал он.