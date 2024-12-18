Таллахасси
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси отреагировало на гибель российского генерал-лейтенанта Кириллова

В Министерстве обороны Республики Беларусь отреагировали на трагическую весть о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Источник: Минобороны России

«Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, родным и близким начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в связи с его гибелью. С чувством глубокой скорби воспринята нами весть о трагической гибели Игоря Анатольевича в результате теракта, совершенного в Москве», — говорится в заявлении Минобороны Беларуси.

Произошедшее накануне событие стало трагедией и общей болью, отметили в белорусском оборонном ведомстве.