Минобороны Беларуси отреагировало на гибель российского генерал-лейтенанта Кириллова

«Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, родным и близким начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в связи с его гибелью. С чувством глубокой скорби воспринята нами весть о трагической гибели Игоря Анатольевича в результате теракта, совершенного в Москве», — говорится в заявлении Минобороны Беларуси.