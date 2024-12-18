На дублере Сибирского тракта насмерть разбился екатеринбуржец

Трагедия произошла сегодня около 02.00 на 12 км дублера. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2115 ехал со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части, опрокинулась и наехала на дерево. Мужчина скончался на месте еще до прибытия «скорой помощи».