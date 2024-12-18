В пожаре в уральской деревне погиб человек

На Среднем Урале за минувшие сутки произошло 14 пожаров, 70% из которых — в жилом секторе. Больше 20% возгораний случилось из-за неосторожного обращения с огнем, еще столько же — из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, рассказали в региональном МЧС.
Так, в деревне Нижняя Коркина на улице Центральная накануне горел частный дом на площади 90 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.
В Серове в пожаре в квартире на улице Мира, где горело домашнее имущество на площади 0,5 «квадрата», пострадала женщина.
В Краснотурьинске 17 декабря горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров.
«В результате пожара пострадала хозяйка дома. Спасателям потребовался один час, чтобы справиться с огнем», — сообщили в ведомстве.