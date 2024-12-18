В пожаре в уральской деревне погиб человек

На Среднем Урале за минувшие сутки произошло 14 пожаров, 70% из которых — в жилом секторе. Больше 20% возгораний случилось из-за неосторожного обращения с огнем, еще столько же — из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, рассказали в региональном МЧС.