Пьяный мужчина из Самарской области жестоко избил сожительницу

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления самарец. Он признал свою вину и объяснил, что выпил спиртное, приревновал и не смог сдержать эмоции. Полицейские также установили, что ранее он уже наносил побои своей возлюбленной, за что получил штраф.