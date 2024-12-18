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Пьяный мужчина из Самарской области жестоко избил сожительницу

В Самарской области ревнивый мужчина предстанет перед судом за побои сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области предстанет перед судом 34-летний житель Шенталинский район. В сентябре в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее пьяный сожитель нанес ей побои.

«Во время словесного конфликта мужчина скинул ее с кровати на пол и нанес ногами не менее 10 ударов в голову и по другим частям тела», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления самарец. Он признал свою вину и объяснил, что выпил спиртное, приревновал и не смог сдержать эмоции. Полицейские также установили, что ранее он уже наносил побои своей возлюбленной, за что получил штраф.

Мужчине предъявлено обвинение в нанесении побоев. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.