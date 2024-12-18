На Кубани возобновили работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

По данным МЧС Краснодарского края, за сутки 11 межведомственных мониторинговых групп обследовали более 29 км береговой линии. Были обнаружены участки, где нефтепродукты попали на сушу: от населенного пункта Веселовка в Темрюкском районе до пляжа санатория «Сибур-Юг», расположенного в устье реки Можепсин в Анапе. Группы работают круглосуточно, также применяется космический мониторинг.