Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.