Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

По информации собеседника издания, сейчас подозреваемых допрашивают.
Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.
Позднее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США непричастны и никак не содействовали теракту. Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что ответственность за гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника несут украинские спецслужбы. Источник NYT указал, что СБУ считала Кириллова «законной целью».