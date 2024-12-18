Океанолог рассказал, когда стоит ехать в Анапу после ЧП с танкерами

Петр Завьялов отметил, что в ближайшее время туристам не следует спешить в Анапу на отдых, необходимо время для восстановления экосистемы. По его мнению, острого загрязнения к лету уже не будет и можно планировать поездку, но и нельзя недооценивать происходящее.