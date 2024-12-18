Таллахасси
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Океанолог рассказал, когда стоит ехать в Анапу после ЧП с танкерами

Эксперт считает, что нельзя недооценивать сложившуюся ситуацию.

Источник: ТАСС

Выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами на побережья Черного моря в Краснодарском крае оценивается как серьезный инцидент для экосистемы. Это сказал руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Петр Завьялов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РИА Новости» (18+).

Напомним, что после выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря местные жители и спасатели объединились для ликвидации ЧП. Пятна мазута распространились вдоль береговой линии на десятки километров. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, работа по ликвидации выброшенных на берег нефтепродуктов — тяжелая. Усложняет ситуацию погода, шторм на море не прекращается, поэтому трудно прогнозировать, сколько времени понадобится для полной зачистки берега.

Петр Завьялов отметил, что в ближайшее время туристам не следует спешить в Анапу на отдых, необходимо время для восстановления экосистемы. По его мнению, острого загрязнения к лету уже не будет и можно планировать поездку, но и нельзя недооценивать происходящее.

Океанолог напомнил, что подобный случай 2007 году уже был в Керченском проливе — за один день затонули пять судов, в том числе танкер с мазутом. Тогда погибло несколько тысяч морских птиц, которые попали в зону загрязнения.

— Вместе с этим, экосистема в целом тогда восстановилась значительно быстрее, чем это прогнозировалось. То есть, уже через несколько месяцев следов мазута не осталось, — сказал Завьялов. За экосистемой моря прошлого случая наблюдали несколько лет, и в итоге специалисты констатировали ее полное восстановление.

экология