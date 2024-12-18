Океанолог рассказал, когда стоит ехать в Анапу после ЧП с танкерами

Выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами на побережья Черного моря в Краснодарском крае оценивается как серьезный инцидент для экосистемы. Это сказал руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Петр Завьялов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РИА Новости» (18+).
Напомним, что после выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря местные жители и спасатели объединились для ликвидации ЧП. Пятна мазута распространились вдоль береговой линии на десятки километров. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, работа по ликвидации выброшенных на берег нефтепродуктов — тяжелая. Усложняет ситуацию погода, шторм на море не прекращается, поэтому трудно прогнозировать, сколько времени понадобится для полной зачистки берега.
Петр Завьялов отметил, что в ближайшее время туристам не следует спешить в Анапу на отдых, необходимо время для восстановления экосистемы. По его мнению, острого загрязнения к лету уже не будет и можно планировать поездку, но и нельзя недооценивать происходящее.
Океанолог напомнил, что подобный случай 2007 году уже был в Керченском проливе — за один день затонули пять судов, в том числе танкер с мазутом. Тогда погибло несколько тысяч морских птиц, которые попали в зону загрязнения.
— Вместе с этим, экосистема в целом тогда восстановилась значительно быстрее, чем это прогнозировалось. То есть, уже через несколько месяцев следов мазута не осталось, — сказал Завьялов. За экосистемой моря прошлого случая наблюдали несколько лет, и в итоге специалисты констатировали ее полное восстановление.