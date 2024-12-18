Житель Перми получил переломы костей лица после драки возле ночного клуба

Речь идёт об инциденте, который случился возле одного из заведений в краевой столице. По данным ведомства, мужчина вместе со своей знакомой стоял на пороге ночного клуба, когда к ним подошёл 22-летний пермяк. Парень попросил у пары сигарету, но получил отказ. Мужчина попросил молодого человека отойти и не мешать им, из-за чего между пермяками начался конфликт.