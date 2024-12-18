Житель Перми получил переломы костей лица после драки возле ночного клуба

Драка возле ночного клуба привела к черепно-мозговой травме и переломам костей лица у жителя Перми, сообщает ГУФССП региона.
Речь идёт об инциденте, который случился возле одного из заведений в краевой столице. По данным ведомства, мужчина вместе со своей знакомой стоял на пороге ночного клуба, когда к ним подошёл 22-летний пермяк. Парень попросил у пары сигарету, но получил отказ. Мужчина попросил молодого человека отойти и не мешать им, из-за чего между пермяками начался конфликт.
В один момент 22-летний молодой человек ударил своего соперника кулаком в голову. Пострадавший пермяк упал на землю и не мог подняться, а приехав домой, решил вызвать бригаду скорой помощи. Как оказалось, во время драки мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы костей лица и кровоизлияние в мозг.
Суд признал нападавшего виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. Пермяка приговорили к трём годам лишения свободы и постановили компенсировать избитому мужчине моральный вред. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.
Когда приставы взяли в работу решение суда, оказалось, что мужчина не торопится выплачивать компенсацию. Средства сотрудники ГУФССП смогли получить только после запрета действий с недвижимостью и автомобилем молодого человека.