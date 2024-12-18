Красноярские врачи вернули мужчину с того света

Врачи Красноярской краевой больницы вытащили с того света мужчину, сердце которого остановилось на 3,5 часа. Медики смогли спасти человека, едва не погибшего от переохлаждения, с помощью уникальной методики.
О чудесном спасении — в материале krsk.aif.ru.
Мужчина умирал на остановке.
Умиравшего мужчину доставили в отделение анестезиологии и реанимации № 6 Красноярской краевой больницы в 7:40 утра. Он находился в состоянии клинической смерти: зрачки широкие, на свет не реагировали, пульса не было, кожа бледная, холодная.
«14 ноября я пришёл на дежурство, и уже через минуту поступил пациент с общим переохлаждением, найденный на остановке. В приёмное отделение краевой больницы он был доставлен в состоянии клинической смерти. Была начата реанимация — подключили аппарат искусственной вентиляции лёгких, выполняли искусственный массаж сердца — сначала усилиями врачей-анестезиологов, затем подключили аппарат механической реанимации, выполняющий искусственный массаж сердца», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кузьменя.
Пациенту измерили температуру тела в пищеводе. Она показала всего 19,8 градуса. Требовались эффективные меры реанимации. В шестое отделение вызвали анестезиологов из отделения кардиореанимации и приняли решение спасать пациента с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и инвазивного согревания.
«Безопасно согревать пациента можно максимум на 1−2 градуса в час, поскольку высока вероятность реперфузионных осложнений. Когда восстанавливается кровообращение и открываются периферические сосуды — в общее кровообращение “летят” микроэмболы, токсины, которые накопились в тканях за то время, пока они не получали кислород, из-за чего состояние пациента может критически резко ухудшиться», — отмечает Кузьменя.
Организм защитила низкая температура.
Всё время, пока продолжалась сердечно-легочная реанимация, организм пациента пребывал в состоянии клинической смерти. Глубокая гипотермия (низкая температура тела), в которой пребывал организм, давала время на подключение ЭКМО. Органы мужчины и мозг были защищены низкой температурой.
«Аппарат ЭКМО обеспечивает циркуляцию крови, замещая сердце, насыщает кровь кислородом, удаляет углекислый газ, то есть замещает лёгкие, обеспечивая газообмен и гемодинамику в организме. Также к аппарату ЭКМО подключается терморегулирующее устройство (ТРУ), позволяющее охлаждать или согревать пациента. За счет высокой скорости кровотока и возможности установить необходимую температуру ТРУ у нас была возможность продолжать согревание пациента максимально быстро, соблюдая безопасный температурный градиент», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 2 Вадим Охримчук.
С момента начала реанимации до момента, когда сердце пациента начало сокращаться, прошло примерно 3,5 часа. Когда температура тела поднялась до 28 градусов, сердце начало биться с высокой частотой — более 200 ударов в минуту, что потребовало дефибрилляции. После электроимпульсной терапии синусовый ритм сердца восстановился, проявились другие признаки жизни — зрачки реагировали на свет, сокращались мышцы. Для защиты мозга подключили медицинскую седацию.
Прекрасный пример современных технологий.
В течение трех суток пациента перевели на самостоятельное дыхание, прекратили кардиотоническую поддержку, отключили от ЭКМО. Осложнений удалось избежать. На четвертые сутки мужчину отправили в ожоговое отделение, потому что у него были обморожены ткани рук и ног.
Когда пострадавший пришел в себя, рассказал врачам, что его зовут Александр. В Красноярск он приехал на заработки. Родных и близких в краевом центре у него нет.
«Мы смогли реанимировать пациента после 219 минут задокументированной остановки сердечной деятельности. Прекрасный пример возможностей современных реанимационных технологий — человек не просто выжил после столь длительной и масштабной реанимации, у него достигнуто полное восстановление всех органов и систем организма без каких бы то ни было осложнений», — прокомментировал заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 Кирилл Линёв.
Пациенту потребовалось хирургическое вмешательство из-за обморожений конечностей. Сейчас он уже самостоятельно может передвигаться по палате, но лечение еще продолжается. Здоровью мужчины ничего не угрожает. В скором времени его выпишут.
Александр говорит, что очень благодарен докторам за спасение и второй шанс на жизнь.
«У меня вариантов нет — мне второй шанс дали, надо его как-то по-человечески теперь использовать, чтобы не было стыдно перед врачами, которые меня откачали», — сказал Александр.