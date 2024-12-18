Красноярские врачи вернули мужчину с того света

«Безопасно согревать пациента можно максимум на 1−2 градуса в час, поскольку высока вероятность реперфузионных осложнений. Когда восстанавливается кровообращение и открываются периферические сосуды — в общее кровообращение “летят” микроэмболы, токсины, которые накопились в тканях за то время, пока они не получали кислород, из-за чего состояние пациента может критически резко ухудшиться», — отмечает Кузьменя.