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Под Ростовом водитель иномарки сбила женщину на пешеходном переходе

В Батайске женщина попала под колеса иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом водитель иномарки сбила женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 17 декабря около 7:10 часов утра в городе Батайске.

По предварительной информации ведомства, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» двигалась по улице Речной. В районе дома № 80 на пешеходный переход вышла 67-летняя женщина. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.

С травмами пострадавшую доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.