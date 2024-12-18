Под Ростовом водитель иномарки сбила женщину на пешеходном переходе

Под Ростовом водитель иномарки сбила женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 17 декабря около 7:10 часов утра в городе Батайске.
По предварительной информации ведомства, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» двигалась по улице Речной. В районе дома № 80 на пешеходный переход вышла 67-летняя женщина. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.
С травмами пострадавшую доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.