Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли накануне, 17 декабря, в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила. На фасаде дома, в сторону которого были направлены взрывная волна и осколки, выбило куски облицовочного кирпича, дверь и окна.