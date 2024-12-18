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Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

По данным источников Ъ, в деле о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, появились первые подозреваемые. Их двое, они задержаны.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ъ» отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. По информации «Ъ», организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ.

Фактически преступление было раскрыто по горячим следам, отметил источник «Ъ». Официальных заявлений по делу о теракте пока нет.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли накануне, 17 декабря, в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила. На фасаде дома, в сторону которого были направлены взрывная волна и осколки, выбило куски облицовочного кирпича, дверь и окна.