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Пиротехники уничтожили найденные в Волгоградской области бомбы

Взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны обнаружили в Волгоградской области и на Кубани. Среди них советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50, сообщили V102.RU в МЧС России. Всего было найдено пять боеприпасов.

Пиротехнические расчеты Донского спасцентра МЧС России вывезли опасные предметы на спецполигон и подорвали. Всего с начала года ими уничтожено около 300 авиабомб времен Великой Отечественной войны.