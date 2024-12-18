Пиротехники уничтожили найденные в Волгоградской области бомбы

Взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны обнаружили в Волгоградской области и на Кубани. Среди них советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50, сообщили V102.RU в МЧС России. Всего было найдено пять боеприпасов.