Житель Актюбинской области получил 6 лет колонии за уничтожение школьных тетрадей

В августе полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался 61-летний житель села Жайсан. Суд над ним проходил в Мартукском районе, на днях огласили приговор. Из обвинения следует, что мужчина был пьян, купил бензин и облил место между задней стенкой кабины и передней стенкой полуприцепа большегруза, потом поджег его и сбежал. Обвиняемый вину не признал, уверял, что ничего не поджигал, не пил, так как вечером нужно было идти на поминки, а бензин купил для своего скутера. Но суд установил, что его вина в поджоге полностью доказана.