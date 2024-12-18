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Игроман перевёл деньги карагандинки на счёт букмекера

Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.

Сотрудники полиции Караганды задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже 20 тысяч тенге со счета 43-летней жительницы города, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, злоумышленник незаконно получил доступ к информационной системе и перевёл украденные деньги на счет букмекерской конторы. Подозреваемый признался в совершении преступления, а вещественные доказательства были изъяты.

На данный момент возбуждено уголовное дело, и полиция проводит расследование, чтобы установить возможную причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

Этот случай подчеркивает важность внимательного отношения к сохранности личных данных и финансовых средств. Полицейские напоминают о необходимости использования надёжных паролей и регулярного мониторинга своих счетов для предотвращения таких ситуаций.