В Воронеже из горящей пятиэтажки эвакуировали больше 20 человек: пострадал мужчина

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 18.52.Прибывшие на место происшествия огнеборцы вывели из горящей пятиэтажки 21 человека в масках спасаемого. Параллельно с этим начались работы по тушению огня. Справиться с возгоранием удалось к 19.21.