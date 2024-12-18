В Воронеже из горящей пятиэтажки эвакуировали больше 20 человек: пострадал мужчина

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 18.52.Прибывшие на место происшествия огнеборцы вывели из горящей пятиэтажки 21 человека в масках спасаемого. Параллельно с этим начались работы по тушению огня. Справиться с возгоранием удалось к 19.21.
Пострадал 54-летний мужчина — у него ожог правой руки. В ликвидации возгорания были задействованы 17 человек, привлекалось пять единиц техники, уточняют в пресс-службе регионального управления МЧС. Что именно стало причиной случившегося — устанавливают специалисты.