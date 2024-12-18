Мигранта будут судить за нападение на журналистов в Екатеринбурге

Согласно материалам дела, утром 5 июня 2024 года обвиняемый находился на улице Сулимова в Екатеринбурге, рядом с местным отделом МВД по вопросам миграции. Он препятствовал работе журналистов телекомпании, применяя физическое насилие к девушке-корреспонденту. Он также повредил телевизионное оборудование.
В ходе расследования были проведены судебно-медицинская и товароведческая экспертизы. Было установлено, что общий ущерб от действий обвиняемого составил около 25 тыс. рублей. По результатам расследования уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.