Таллахасси
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранта будут судить за нападение на журналистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить гражданина Таджикистана за нападение на журналистов возле миграционного центра на Сулимова. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Согласно материалам дела, утром 5 июня 2024 года обвиняемый находился на улице Сулимова в Екатеринбурге, рядом с местным отделом МВД по вопросам миграции. Он препятствовал работе журналистов телекомпании, применяя физическое насилие к девушке-корреспонденту. Он также повредил телевизионное оборудование.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинская и товароведческая экспертизы. Было установлено, что общий ущерб от действий обвиняемого составил около 25 тыс. рублей. По результатам расследования уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.