На Урале по делу о взятках в Ростехнадзоре задержаны пять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Дело завели по фактам получения взяток сразу несколькими руководителями надзорного ведомства за незаконную выдачу разрешительной технической документации для промышленных предприятий Челябинской и Свердловской областей.
«По версии следствия, должностные лица Ростехнадзора принуждали ряд руководителей предприятий заключать контракты с подконтрольными организациями на подготовку технической документации по завышенным ценам. На данный момент сумма выявленных взяток составляет 5,7 млн рублей», — сказал собеседник.
Мероприятия в Челябинске, Екатеринбурге и Москве проводят сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и Следственного комитета России.
Известно задержаны трое работников уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также, предположительно, два руководителя коммерческих компаний.
Дела завели по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.