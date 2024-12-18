ФСБ: за теракт против главы войск РХБЗ исполнителю обещали $100 тыс

«За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза», — добавили в ЦОС.
Там также сообщили, что задержанный является гражданином Узбекистана. По его словам, его завербовали украинские спецслужбы. Его удалось задержать в одной из подмосковных деревень, отмечается в сообщении службы. Подозреваемый доставлен в СК, с ним проводятся следственные действия, рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.