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ФСБ: за теракт против главы войск РХБЗ исполнителю обещали $100 тыс

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Задержанный исполнитель теракта в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова признался, что ему за преступление пообещали $100 тыс. вознаграждения и выезд для в одну из европейских стран. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза», — добавили в ЦОС.

Там также сообщили, что задержанный является гражданином Узбекистана. По его словам, его завербовали украинские спецслужбы. Его удалось задержать в одной из подмосковных деревень, отмечается в сообщении службы. Подозреваемый доставлен в СК, с ним проводятся следственные действия, рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

ФСБ