Задержан подозреваемый в убийстве Кириллова

«ФСБ РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов1970 года рождения и его помощник — майор Поликарпов И. В., 1983 года рождения», — говорится в сообщении.