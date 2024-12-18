Задержан подозреваемый в убийстве Кириллова

«ФСБ РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов1970 года рождения и его помощник — майор Поликарпов И. В., 1983 года рождения», — говорится в сообщении.
Как сообщает ФСБ, исполнитель теракта заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова.
Для наблюдения за адресом, где жил генерал, он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.