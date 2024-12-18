«Примерный семьянин, у самого есть ребенок». В Гомеле педофил надругался над малолетней девочкой, пригласив поиграть с собакой

В Гомеле милиция вычислила надругавшегося над девочкой педофила по собаке. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Сообщается, что мужчина постоянно выгуливал собаку. Животное понравилось девочке, которая проживала неподалеку. В милиции отметили, что под предлогом общения, фигурант стал приглашать девочку к себе под предлогом общения с собакой.
«Там в отношении нее совершал действия сексуального характера», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что девочка не понимала, что происходит. По этой причине она ничего не рассказывала родителям. Все выяснилось в момент похода к психологу, когда ребенок сказала, «что дядя, у которого есть собака, делал то-то и то-то».
В милиции обратили внимание на то, что именно по собаке и смогли установить педофила. Отмечается, что ранее мужчина не попадал в поле зрения милиции, является примерным семьянином, у него есть ребенок.
«Чем примечателен этот пример? Внимание девочки привлекло животное. Это один из вариантов, как насильник может найти подход к детям “- заметили в ведомстве.
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