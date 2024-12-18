В Приморье жители села Смоляниново уже несколько дней остаются без воды из-за аварии

Напомним, вечером 12 декабря в Артёме произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенном на улице 1-я Рабочая. Авария затронула более шести тысяч человек, в результате чего без водоснабжения остались 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и важные социальные объекты. Прокуратура города поставила на контроль ликвидацию аварии.