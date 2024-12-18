В Приморье жители села Смоляниново уже несколько дней остаются без воды из-за аварии

В Приморье в поселке Смоляниново вот уже несколько дней отсутствует водоснабжение. Проблемы начались вечером субботы, 14 декабря, когда на основном водозаборе резко упало давление из-за аварии. На данный момент, чтобы обеспечить жителей питьевой водой, организована подача из села Романовка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В связи с ремонтом аварийного участка жители столкнулись не только с проблемами с холодным водоснабжением, но и с нерегулярной подачей горячей воды. Администрация Шкотовского муниципального округа сообщила, что в ближайшие дни ситуация может оставаться нестабильной.
Прокурор Большекаменского района Станислав Сураев и глава Шкотовского муниципального округа Владимир Носов провели встречи с жителями поселка Смоляниново, чтобы разобраться в текущей ситуации с водоснабжением.
Прокурор выслушал граждан, ответил на их вопросы и лично проверил, как осуществляется подвоз воды, а также убедился в том, что местные власти приняли все необходимые меры для обеспечения людей питьевой водой.
Совместно с администрацией района Станислав Сураев посетил несколько домов, чтобы удостовериться в восстановлении прав местных жителей. В рамках совещания с ответственными должностными лицами прокурор потребовал ускорить устранение проблем с водоснабжением и принять дополнительные меры для улучшения ситуации.
Напомним, вечером 12 декабря в Артёме произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенном на улице 1-я Рабочая. Авария затронула более шести тысяч человек, в результате чего без водоснабжения остались 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и важные социальные объекты. Прокуратура города поставила на контроль ликвидацию аварии.