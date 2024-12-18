Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы», — написала она в Telegram-канале.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.