Наркокурьера-иностранца задержали в Брестской области

«Фигурант по заданию интернет-наркошопа прибыл в областной центр для распространения психотропов. По указанию куратора забрал из тайника крупную партию “товара” и расфасовал в арендуемой квартире. Милиционеры задержали мужчину с поличным в момент оборудования тайников», — рассказали подробности в МВД.
Уточняется, что задержали молодого человека в его первый день работы наркокурьером. На съемной квартире и тайниках правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг 4-СМС. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.