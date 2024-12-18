Наркокурьера-иностранца задержали в Брестской области

Уточняется, что задержали молодого человека в его первый день работы наркокурьером. На съемной квартире и тайниках правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг 4-СМС. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.