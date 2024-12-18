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Наркокурьера-иностранца задержали в Брестской области

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области задержали наркокурьера-иностранца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД. В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал 24-летний гражданин одной из центральноазиатских республик.

Источник: Reuters

«Фигурант по заданию интернет-наркошопа прибыл в областной центр для распространения психотропов. По указанию куратора забрал из тайника крупную партию “товара” и расфасовал в арендуемой квартире. Милиционеры задержали мужчину с поличным в момент оборудования тайников», — рассказали подробности в МВД.

Уточняется, что задержали молодого человека в его первый день работы наркокурьером. На съемной квартире и тайниках правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг 4-СМС. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.