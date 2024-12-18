У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве

По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.