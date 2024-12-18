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ФСБ: Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли Игорь Кириллов и его помощник — майор Поликарпов», — говорится в сообщении.

Как отмечает ФСБ, исполнитель теракта уже признался, что был завербован украинскими спецслужбами и приехал в Москву по их заданию. В столице он получил мощную самодельную бомбу и разместил ее на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова.

По информации МВД, исполнителя теракта задержали в Подмосковье.

По словам задержанного, за убийство генерала ему пообещали вознаграждение в 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов с помощником погибли рано утром во вторник в результате взрыва во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов возглавлял войска РХБЗ ВС РФ с апреля 2017 года. Систематически выступал с докладами о нарушениях Украиной вопросов, касающихся радиационной безопасности, требований Конвенции о запрещении химического оружия и другим.

ФСБ