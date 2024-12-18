ФСБ: Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

Как отмечает ФСБ, исполнитель теракта уже признался, что был завербован украинскими спецслужбами и приехал в Москву по их заданию. В столице он получил мощную самодельную бомбу и разместил ее на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова.