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Гендиректора фирмы оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплаты в Иркутске

37-летняя женщина не выплатила двум работникам около 800 тысяч.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске осудили генерального директора фирмы, которая занималась грузовыми перевозками и строительством. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что с мая по декабрь 2023 37-летняя женщина не отдавала зарплату и иные выплаты двум работникам. В итоге осталась должна около 800 тысяч рублей, а также поставила людей в трудное материальное положение, нарушила их права.

— Деньги фирмы подсудимая тратила на погашение финансовых обязательств организации, таким образом пыталась обеспечить ее развитие и увеличить прибыль, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина признала вину, на ее имущество стоимостью почти 3,4 миллиона наложили арест. В итоге гендиректора признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска покупали несуществующие телефоны у мошенника из Сочи.