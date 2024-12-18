Гендиректора фирмы оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплаты в Иркутске

В Иркутске осудили генерального директора фирмы, которая занималась грузовыми перевозками и строительством. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что с мая по декабрь 2023 37-летняя женщина не отдавала зарплату и иные выплаты двум работникам. В итоге осталась должна около 800 тысяч рублей, а также поставила людей в трудное материальное положение, нарушила их права.
— Деньги фирмы подсудимая тратила на погашение финансовых обязательств организации, таким образом пыталась обеспечить ее развитие и увеличить прибыль, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Женщина признала вину, на ее имущество стоимостью почти 3,4 миллиона наложили арест. В итоге гендиректора признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска покупали несуществующие телефоны у мошенника из Сочи.