Дважды обманут. В Минске мошенники заставили пенсионера перевести деньги и стать курьером

Под предлогом установки счетчиков на электроэнергию аферисты заполучили персональные данные потерпевших, а после убедили их перевести на «безопасный счет» все хранящиеся дома наличные. Следуя инструкциям звонивших, пенсионеры передали более Br22 тыс. в эквиваленте прибывшему к ним мужчине. Правоохранители установили личность курьера — 65-летний пенсионер сам оказался жертвой подобной схемы мошенничества. Незадолго до прибытия к потерпевшим мужчина, будучи уверенным, что помогает «правоохранительным органам», перевел аферистам около $12 тыс. и согласился забрать деньги у пожилых минчан. Наличные пенсионеров курьер также перевел на счет аферистов.