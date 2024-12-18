Дважды обманут. В Минске мошенники заставили пенсионера перевести деньги и стать курьером

На линию 102 поступил звонок от минчанки, которая сообщила, что ее бабушка и дедушка стали жертвами телефонных аферистов. На мобильный телефон пенсионерам позвонили неизвестные, которые сначала представились работниками «Энергосбыта», а после — представителями Национального банка и Следственного комитета.
Под предлогом установки счетчиков на электроэнергию аферисты заполучили персональные данные потерпевших, а после убедили их перевести на «безопасный счет» все хранящиеся дома наличные. Следуя инструкциям звонивших, пенсионеры передали более Br22 тыс. в эквиваленте прибывшему к ним мужчине. Правоохранители установили личность курьера — 65-летний пенсионер сам оказался жертвой подобной схемы мошенничества. Незадолго до прибытия к потерпевшим мужчина, будучи уверенным, что помогает «правоохранительным органам», перевел аферистам около $12 тыс. и согласился забрать деньги у пожилых минчан. Наличные пенсионеров курьер также перевел на счет аферистов.
По данному факту проводится проверка. Правоохранители напоминают: представители госорганов и учреждений, а также правоохранители никогда не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит или совершить какие-либо иные действия. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.