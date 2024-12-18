МВД сказало про задержание иностранца, которому грозит до 15 лет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что на 24-летнего гражданина одной из центральноазиатских стран вышли сотрудники наркоконтроля Брестской области. Было установлено, что фигурант накануне по заданию интернет-магазина наркотиков приехал в Брест для распространения психотропов. Согласно указанию куратора, он забрал из тайника крупную партию так называемого «товара», а затем расфасовал его в съемной квартире.
Сотрудники милиции задержали иностранца с поличным в тот момент, когда он оборудовал тайники. Говорится, что в съемной квартире были найдены и изъяты примерно полтора килограмма опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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