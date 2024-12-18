МВД сказало про задержание иностранца, которому грозит до 15 лет в Беларуси

В сообщении сказано, что на 24-летнего гражданина одной из центральноазиатских стран вышли сотрудники наркоконтроля Брестской области. Было установлено, что фигурант накануне по заданию интернет-магазина наркотиков приехал в Брест для распространения психотропов. Согласно указанию куратора, он забрал из тайника крупную партию так называемого «товара», а затем расфасовал его в съемной квартире.