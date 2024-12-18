Милиция задержала мужчину, укравшего Деда Мороза в караоке-баре в центре Гродно

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники милиции смогли быстро установить фигуранта, причастного к краже. Им оказался 25-летний гродненец. Установлено, что, находясь в пьяном состоянии, он шел домой и его взгляд привлек арт-объект. Говорится, что житель Гродно забрал половину Деда Мороза с собой и оставил дома.