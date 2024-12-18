Милиция задержала мужчину, укравшего Деда Мороза в караоке-баре в центре Гродно. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что ночью 16 декабря 2024 года в Гродно из караоке-бара, расположенного в центре, неизвестный мужчина украл арт-объект «Дед Мороз доставляет подарок», который представляет из себя нижнюю часть персонажа, пытающегося залезть в окно.
Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники милиции смогли быстро установить фигуранта, причастного к краже. Им оказался 25-летний гродненец. Установлено, что, находясь в пьяном состоянии, он шел домой и его взгляд привлек арт-объект. Говорится, что житель Гродно забрал половину Деда Мороза с собой и оставил дома.
В милиции уточнили, что уже в ближайшее время арт-объект вернут его владельцам. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Тем временем житель Гродно стал фигурантом «уголовки» за кражу куска торта с фасада здания.
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