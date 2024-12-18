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Посылавшего деньги террористам волгоградца отправил в тюрьму военный суд

Жителю Волгоградской области Виктору Цыбулину вынес накануне приговор Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Мужчину признали виновным в пособничестве террористам и изготовлении наркотиков.

«В июне 2020 года после знакомства с материалами религиозно-экстремистского характера подсудимый стал разделять идеологию радикального ислама. Узнав о сборе средств для запрещенных террористических международных организаций, он также принял решение оказывать им финансовую поддержку», — поясняют в пресс-службе суда.

Деньги волгоградец переводил на банковские карты террористов. Кроме того, он изготавливал и хранил наркотик для личного употребления, что также является уголовно наказуемым.

В итоге приговором суда в качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком на 10 лет. Отбывать его он будет сначала в тюрьме в течение двух лет, а затем оставшийся срок проведет в колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном военном суде как не вступивший в законную силу.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор по ст. 205 УК РФ волгоградцу Михаилу Музраеву, лишив бывшего главу регионального Следкома всех чинов и званий.