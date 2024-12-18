Посылавшего деньги террористам волгоградца отправил в тюрьму военный суд

«В июне 2020 года после знакомства с материалами религиозно-экстремистского характера подсудимый стал разделять идеологию радикального ислама. Узнав о сборе средств для запрещенных террористических международных организаций, он также принял решение оказывать им финансовую поддержку», — поясняют в пресс-службе суда.
Деньги волгоградец переводил на банковские карты террористов. Кроме того, он изготавливал и хранил наркотик для личного употребления, что также является уголовно наказуемым.
В итоге приговором суда в качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком на 10 лет. Отбывать его он будет сначала в тюрьме в течение двух лет, а затем оставшийся срок проведет в колонии строгого режима.
Приговор может быть обжалован в апелляционном военном суде как не вступивший в законную силу.
Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор по ст. 205 УК РФ волгоградцу Михаилу Музраеву, лишив бывшего главу регионального Следкома всех чинов и званий.