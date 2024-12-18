Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

«Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал за вещами для бомб. Я это тоже принимал, всех готовили, поставили рядом с домом генерала. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», — сказал подозреваемый.
Подозреваемый оказался гражданином Узбекистана. СК сообщил, что за убийство ему пообещали $100 тыс. и «выезд в одну из европейских стран для проживания». Его нашли благодаря анализу изображений с камер видеонаблюдения и биллингу мобильного телефона, сообщали источники РБК.
В итоге подозреваемого задержали в деревне Черное около Балашихи в Подмсковье, сообщали в МВД.
Генерала, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убили утром 17 декабря. Вместе с ним погиб его помощник, Илья Поликарпов.