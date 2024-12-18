Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

«Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал за вещами для бомб. Я это тоже принимал, всех готовили, поставили рядом с домом генерала. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», — сказал подозреваемый.