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Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ опубликовала кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Игорья Кириллова. На кадрах мужчина говорит, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

«Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал за вещами для бомб. Я это тоже принимал, всех готовили, поставили рядом с домом генерала. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», — сказал подозреваемый.

Подозреваемый оказался гражданином Узбекистана. СК сообщил, что за убийство ему пообещали $100 тыс. и «выезд в одну из европейских стран для проживания». Его нашли благодаря анализу изображений с камер видеонаблюдения и биллингу мобильного телефона, сообщали источники РБК.

В итоге подозреваемого задержали в деревне Черное около Балашихи в Подмсковье, сообщали в МВД.

Генерала, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убили утром 17 декабря. Вместе с ним погиб его помощник, Илья Поликарпов.