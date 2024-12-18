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В Воронеже на улице Пятницкого дерево упало на машины

Никто не пострадал.

В Воронеже на улице Пятницкого, 40, утром среды, 18 декабря, дерево упало на машины. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях и рассказали, что дерево давно засохло. При падении оно порвало кабель, и теперь в соседних домах отсутствует электричество.

В городском управлении по делам ГО и ЧС корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что никто не пострадал. Автомобили получили повреждения. При этом упавшее дерево не заблокировало движение. Поэтому спасатели передали информацию в комбинат благоустройства. Дерево уберут коммунальные службы.