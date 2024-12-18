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ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова

ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против генерала Кириллов.

Источник: ФСБ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На кадрах задержанный признается в содеянном.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что задержан гражданин Узбекистана, совершивший подрыв СВУ у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник — майор Илья Поликарпов. Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.