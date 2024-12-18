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Четырех жителей Забайкалья обвиняют в получении взяток на сумму более 30 млн

На сегодняшний день насчитали более тысячи фактов взятки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четырех жителей Забайкалья арестовали по обвинению о взяточничестве в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме региона.

По версии следствия, председатель аккредитационной комиссии по здравоохранению вместе с тремя соучастниками брал взятки от медработников. За определенную сумму можно было получить успешную первичную и специализированную аккредитацию без экзаменов.

— На сегодняшний день насчитали более тысячи фактов взятки на общую сумму более 30 миллионов рублей. В жилище и на местах работы провели обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что генерального директора фирмы оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплаты в Иркутске.