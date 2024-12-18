Убийство бойцом ММА инспектора МАДИ признали терактом: подробности дела

В день совершения преступления обвиняемый собирался завладеть оружием и затем открыть огонь по случайным прохожим в парке «Зарядье». Чтобы получить пистолет, мужчина решил напасть на сотрудника полиции. Но в темноте сторонник террористической группировки перепутал инспектора МАДИ с полицейским. На последнего он и набросился с ножом, нанеся ему не менее 16 ударов. В результате представитель МАДИ скончался на месте происшествия. 1 января 2023 года спецслужбы уже задержали обвиняемого по горячим следам, при этом он оказал сопротивление.