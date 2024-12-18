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Убийство бойцом ММА инспектора МАДИ признали терактом: подробности дела

Обвиняемый в тяжком преступлении мужчина, по версии следствия, участвовал в деятельности одной из ближневосточных террористических организаций.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Убийство бойцом ММА инспектора МАДИ признали терактом.
Источник: Freepik

Следственные органы сообщили о завершении расследования убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), произошедшего 31 декабря 2022 года в столичном парке «Зарядье». Преступление переквалифицировали в террористический акт, и теперь за его совершение полагается более серьезная ответственность.

Обвиняемым по делу проходит Ламберд Ахьядов (внесен в список террористов и экстремистов). Известно, что мужчине 30 лет, он профессионально выступал в качестве бойца смешанных единоборств (ММА) — из 14 поединков он выиграл девять. У обвиняемого среднее образование, он женат, но постоянного места жительства не имел.

Во время пребывания в Турции, утверждает следствие, спортсмена завербовало «Исламское государство» (признано в России террористической организацией и запрещено). Этой группировке он Ахьядов и присягнул на верность.

В день совершения преступления обвиняемый собирался завладеть оружием и затем открыть огонь по случайным прохожим в парке «Зарядье». Чтобы получить пистолет, мужчина решил напасть на сотрудника полиции. Но в темноте сторонник террористической группировки перепутал инспектора МАДИ с полицейским. На последнего он и набросился с ножом, нанеся ему не менее 16 ударов. В результате представитель МАДИ скончался на месте происшествия. 1 января 2023 года спецслужбы уже задержали обвиняемого по горячим следам, при этом он оказал сопротивление.

За совершение теракта в соответствии с частью 3 статьи 205 УК РФ обвиняемому грозят либо от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.