На центральную часть пляжа Анапы вынесло мазут

За сутки 11 межведомственных мониторинговых групп обследовали более 29 км береговой линии. После аварии с танкерами в Черном море новые загрязнения нашли от поселка Веселовка Темрюкского района до территории одного из санаториев, расположенных в районе устья реки Можепсин.