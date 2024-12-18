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На центральную часть пляжа Анапы вынесло мазут

Загрязнение нефтепродуктами выявлено на участке центрального пляжа Анапы.

Источник: ТАСС

На центральную часть пляжа Анапы вынесло мазут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

За сутки 11 межведомственных мониторинговых групп обследовали более 29 км береговой линии. После аварии с танкерами в Черном море новые загрязнения нашли от поселка Веселовка Темрюкского района до территории одного из санаториев, расположенных в районе устья реки Можепсин.

Сотрудники ведомства уточнили, что штормовая погода осложняет ликвидацию разлива нефтепродуктов. На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ранее мы писали, с пляжей в Анапе и Темрюкском районе волонтеры убрали 12,6 тонн загрязненного мазутом песка. Добровольцы и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 км.

экология