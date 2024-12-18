ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям области.
Взрыв на автомобильной заправке в Фергане, расположенной в махалле Янгиюль по улице Ахмада Яссави, прогремел днем 17 декабря около 13.45. Его причиной стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. В результате возник пожар.
Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия в 13.47, локализовали пожар в 14.02, а полностью ликвидировали его в 14.12.
Изначально сообщалось об одном погибшем, четырех пострадавших и 8 гражданах, находящихся под наблюдением медиков.
Позднее число погибших при взрыве на заправке в Фергане увеличилось до четырех. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, трое человек скончались в больнице.
По факту взрыва на заправке Petrolium возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) и пункту «а» части 3 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.
Сообщается, что задержаны пять человек, ведется следствие.