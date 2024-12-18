При взрыве на автозаправке в Фергане погибли 4 человека

Взрыв на автомобильной заправке в Фергане, расположенной в махалле Янгиюль по улице Ахмада Яссави, прогремел днем 17 декабря около 13.45. Его причиной стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. В результате возник пожар.