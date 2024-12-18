МИД Узбекистана уточняет информацию о гражданине в деле об убийстве Кириллова

Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.
«МИД уточняет информацию о гражданина Узбекистана, задержанным по подозрению в совершению теракта в Москве», — сказал собеседник агентства.
ТАШКЕНТ, 18 декабря. /ТАСС/. МИД Узбекистана уточняет информацию о задержании гражданина страны в связи с терактом, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.
Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.
«МИД уточняет информацию о гражданина Узбекистана, задержанным по подозрению в совершению теракта в Москве», — сказал собеседник агентства.