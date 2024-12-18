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МИД Узбекистана уточняет информацию о гражданине в деле об убийстве Кириллова

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /ТАСС/. МИД Узбекистана уточняет информацию о задержании гражданина страны в связи с терактом, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

Источник: AP 2024

Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

«МИД уточняет информацию о гражданина Узбекистана, задержанным по подозрению в совершению теракта в Москве», — сказал собеседник агентства.