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Трех человек задержали в Кокшетау после нападения

В Кокшетау произошло нападение на горожанина. Полицейские оперативно задержали подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 декабря в управление полиции Кокшетау обратился местный житель с заявлением о вымогательстве.

«Молодой человек сообщил, что накануне, 13 декабря, около 21.00 он подвергся нападению. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вымогали деньги и отобрали мобильный телефон», — рассказали в ДП Акмолинской области.

Сумма причиненного ущерба составила 160 тыс. тенге. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и оперативных служб в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 19 до 22 лет. Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование.

«Если вас пытаются запугать, вымогают деньги или имущество, незамедлительно обратитесь в полицию», — напомнили в ведомстве.