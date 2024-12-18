Трех человек задержали в Кокшетау после нападения

Сумма причиненного ущерба составила 160 тыс. тенге. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и оперативных служб в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 19 до 22 лет. Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование.