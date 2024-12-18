Трех человек задержали в Кокшетау после нападения

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 декабря в управление полиции Кокшетау обратился местный житель с заявлением о вымогательстве.
«Молодой человек сообщил, что накануне, 13 декабря, около 21.00 он подвергся нападению. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вымогали деньги и отобрали мобильный телефон», — рассказали в ДП Акмолинской области.
Сумма причиненного ущерба составила 160 тыс. тенге. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и оперативных служб в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 19 до 22 лет. Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование.
«Если вас пытаются запугать, вымогают деньги или имущество, незамедлительно обратитесь в полицию», — напомнили в ведомстве.