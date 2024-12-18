Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова

ТАШКЕНТ, 18 дек — РИА Новости. МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщи РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«МИД Узбекистана в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики», — сказал собеседник агентства.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.