Лазурный автобус сгорел на Ленинском проспекте в Петербурге

Мощный пожар произошел утром 18 декабря в Кировском районе Петербурга. Там у дома 135 по Ленинскому проспекту загорелся лазурный автобус. Пламя быстро охватило общественный транспорт. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Сотрудникам МЧС потребовалось около 15 минут, чтобы справиться с разбушевавшимся огнем.
— Информация о пожаре поступила в 09:50. В автобусе происходило горение по всей площади. В 10:06 пожар ликвидирован. На месте работали две пожарных машины и 10 человек личного состава.
«Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием в Комитет по транспорту. Там изданию рассказали, что, по предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.
К слову, случившееся повлияло на автомобильное движение. Пробка растянулась от улицы Зины Портновой до Троллейбусного проезда.