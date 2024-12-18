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Лазурный автобус сгорел на Ленинском проспекте в Петербурге

Пламя полностью объяло общественный транспорт.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Мощный пожар произошел утром 18 декабря в Кировском районе Петербурга. Там у дома 135 по Ленинскому проспекту загорелся лазурный автобус. Пламя быстро охватило общественный транспорт. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Сотрудникам МЧС потребовалось около 15 минут, чтобы справиться с разбушевавшимся огнем.

— Информация о пожаре поступила в 09:50. В автобусе происходило горение по всей площади. В 10:06 пожар ликвидирован. На месте работали две пожарных машины и 10 человек личного состава.

сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу

«Комсомольская правда в Петербурге» обратилась за комментарием в Комитет по транспорту. Там изданию рассказали, что, по предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.

К слову, случившееся повлияло на автомобильное движение. Пробка растянулась от улицы Зины Портновой до Троллейбусного проезда.

пожары
МЧС