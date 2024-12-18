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В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Москве задержали 8 членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года участники ОПГ из корысти организовали незаконную миграцию в РФ более 1000 иностранных граждан, оформляя им фиктивные трудовые договоры. Их доход превысил 30 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия», — сказали в ведомстве.

В главке добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты деньги, документы, бланки, информационные носители.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.

СК