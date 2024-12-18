В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию

По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года участники ОПГ из корысти организовали незаконную миграцию в РФ более 1000 иностранных граждан, оформляя им фиктивные трудовые договоры. Их доход превысил 30 миллионов рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия», — сказали в ведомстве.
В главке добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты деньги, документы, бланки, информационные носители.
«Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.