На трассе М-5 между Самарой и Тольятти 18 декабря произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла 18 декабря на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Из-за этого недалеко от поворота на Прибрежный образовался серьезный затор. В аварии поучаствовали несколько легковых машин. Они разбросаны по разным сторонам полосы дороги.