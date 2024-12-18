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На трассе М-5 между Самарой и Тольятти 18 декабря произошло массовое ДТП

В Ставропольском районе на трассе М-5 встало движение из-за крупного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла 18 декабря на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Из-за этого недалеко от поворота на Прибрежный образовался серьезный затор. В аварии поучаствовали несколько легковых машин. Они разбросаны по разным сторонам полосы дороги.

— На месте нескольких ДТП на 995 километре трассы М-5 работают сотрудники полиции, — уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пока никто за участников массовой аварии за медицинской помощью не обращался. Причины инцидента выясняют. А чтобы машины могли проехать по участку трассы, где произошло ДТП, полицейские принимают меры.