На трассе М-5 между Самарой и Тольятти 18 декабря произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла 18 декабря на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Из-за этого недалеко от поворота на Прибрежный образовался серьезный затор. В аварии поучаствовали несколько легковых машин. Они разбросаны по разным сторонам полосы дороги.
— На месте нескольких ДТП на 995 километре трассы М-5 работают сотрудники полиции, — уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.
Пока никто за участников массовой аварии за медицинской помощью не обращался. Причины инцидента выясняют. А чтобы машины могли проехать по участку трассы, где произошло ДТП, полицейские принимают меры.