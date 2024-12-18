Жительница Слонима лишилась Br4 тыс., пытаясь получить подарок от банка

Как рассказали в милиции, в середине декабря 52-летней жительнице Слонима в соцсети «Одноклассники» написала ее тетя из России. С женщиной поделились, что якобы один из банков дарит 6 тыс. российских рублей. Для этого следует сообщить банку данные своей карты и ждать приза. Жительница райцентра, не взирая на подозрительную манеру общения родственницы, поверила и последовала предложенному алгоритму. После чего с ее карты были списаны Br4 тыс.