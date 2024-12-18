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Жительница Слонима лишилась Br4 тыс., пытаясь получить подарок от банка

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Слонима лишилась Br4 тыс., пытаясь получить подарок от банка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, в середине декабря 52-летней жительнице Слонима в соцсети «Одноклассники» написала ее тетя из России. С женщиной поделились, что якобы один из банков дарит 6 тыс. российских рублей. Для этого следует сообщить банку данные своей карты и ждать приза. Жительница райцентра, не взирая на подозрительную манеру общения родственницы, поверила и последовала предложенному алгоритму. После чего с ее карты были списаны Br4 тыс.

Только после этого женщина позвонила родственнице и узнала, что страничка той была взломана, а она ничего не писала племяннице. Слонимчанка обратилась к правоохранителям. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации».