Новосибирское метро временно приостановило работу из-за упавшего человека

По информации Telegram-канала ACT-54 Black, сегодня днем, 18 декабря 2024 года, резко приостановил свою работу новосибирский метрополитен.
Очевидцы сообщили, что движение было прекращено из-за того, что пассажир упал на рельсы на станции «Речной вокзал».
«Поездом, перед которым упал человек, хотел воспользоваться наш подписчик, но не смог», — написали в Telegram-канале.
Также уточнили, что сейчас метро вновь продолжило свою работу.
Напомним, что в Новосибирске автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.