Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирское метро временно приостановило работу из-за упавшего человека

В Новосибирске остановлено движение метро.

Источник: Сиб.фм

По информации Telegram-канала ACT-54 Black, сегодня днем, 18 декабря 2024 года, резко приостановил свою работу новосибирский метрополитен.

Очевидцы сообщили, что движение было прекращено из-за того, что пассажир упал на рельсы на станции «Речной вокзал».

«Поездом, перед которым упал человек, хотел воспользоваться наш подписчик, но не смог», — написали в Telegram-канале.

Также уточнили, что сейчас метро вновь продолжило свою работу.

Напомним, что в Новосибирске автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.